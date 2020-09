Brutale Schlägerei endet für 39-Jährigen im Krankenhaus

Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen ist es am Mittwochspätnachmittag kurz vor 18 Uhr in der Häfler Habichtgasse gekommen. Wie die Polizei berichtet, versuchten drei 39, 26 und 21 Jahre alte Männer zunächst, in das Haus eines 27-Jährigen einzudringen. Hierzu waren sie ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem mit Teleskopschlagstöcken, Messern und möglicherweise auch einer Pistole bewaffnet. Vor dem Haus sahen sie sich dann jedoch mit einer Übermacht von mindestens sechs Personen aus dem Umfeld des 27-Jährigen konfrontiert, die zwei der Angreifer vom Grundstück verjagten. Den 39-Jährigen hielten die Männer fest und schlugen und traten so heftig auf ihn ein, dass er dabei mehrere Frakturen im Gesicht, am Arm und den Rippen erlitt. Der Schwerverletzte musste später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob gegen den Mann auch Schlagwerkzeuge oder andere Waffen eingesetzt wurden, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Insgesamt konnten von den alarmierten Polizeibeamten, die mit mehreren Streifenfahrzeugen vor Ort waren und von einer Streife des Polizeireviers Ravensburg und der Polizeihundeführerstaffel unterstützt wurden, mehrere Messer, zwei Pfeffersprays, in einem Auto eine Axt sowie drei scharfe Patronen aufgefunden werden.

Gegen alle Beteiligten wird nun ermittelt, die Aufarbeitung der Hintergründe für die Tat ist noch nicht abgeschlossen, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass eine Vorgeschichte vom 13. September eine Rolle spielen dürfte, bei dem der 27-Jährige bereits von mehreren der aktuell erneut beteiligten Personen angegriffen und durch Schläge mit einem Baseballschläger auf Knie und Beine nicht unerheblich verletzt wurde.