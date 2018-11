Bruno Knapp: Finissage im Ailinger Rathaus

Am 12. Oktober ist die Ausstellung „Projekte“ von Bruno Knapp im Ailinger Rathaus feierlich eröffnet worden. In den vergangenen Wochen besuchten viele Interessierte die im gesamten Rathaus ausgestellten Werke. Auch die jeweils am Donnerstagnachmittag angebotenen Führungen durch Bruno Knapp wurden Woche für Woche durch viele Besucher gut angenommen. Eine letzte Gelegenheit hierfür besteht am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Zum Ende der Ausstellung findet am Freitag um 18 Uhr eine Finissage im Rathaus statt, zu der die Öffentlichkeit herzlich eingeladen ist. Alle Besucher dürfen sich auf eine musikalische Überraschung freuen, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.