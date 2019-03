Brunnisach-Schwemmgut verursacht hohe Kosten

160 wahlberechtigte Mitglieder hat der Vorsitzende des Wassersportvereins Fischbach, Thomas Münzer, vor Kurzem zur 69. Hauptversammlung in der Fischbacher Mehrzweckhalle begrüßt.

Nachdem die Highlights der Saison 2018 im jährlich erscheinenden Jahrbuch im Detail beschrieben sind, beschränkte er sich auf neue Themen wie die großzügige Spende in Form eines Defibrillators, der Einführung eines Vereinsausweises, den Sanierungsarbeiten innerhalb und außerhalb des Vereinsheimes sowie auf die ständig erforderlichen Baggermaßnahmen im Hafen. Die Brunnisach hat im vergangenen Jahr wieder 1500 Kubikmeter Schwemmgut im Hafen abgelagert, das für teures Geld ausgehoben und entsorgt werden musste.

Der vor Jahren beschlossene absolute Aufnahmestopp wurde über einen zur Abstimmung gebrachten Antrag aufgehoben, um der Vorstandschaft die Möglichkeit zu geben, gezielte Neuaufnahmen mit Rücksicht auf die Mitgliederstruktur tätigen zu können.

Der stellvertretende Vorsitzende Robert Schwarz berichtete über das Thema Clubboote. Hier soll sich nach einigen Beanstandungen im letzten Jahr durch erhöhtes Engagement einiger Mitglieder Besserung ergeben. Die von ihm an die Satzung des Vereins angeglichene und teilweise neuen Erkenntnissen angepasste Hafenordnung wurde mit großer Mehrheit verabschiedet.

„Gold“ für Klaus Rommler

Mit Ehrungen wurde in diesem Jahr hauptsächlich die Paddelabteilung bedacht. Klaus Rommler erhielt für mehr als 8000 Kilometer und zehn Gemeinschaftsfahrten im Boot das Wanderfahrts-Abzeichen in Gold. Dr. Volker Joos vertrat seit 2004 mit großem Engagement die Paddelabteilung des Vereins. In dieser Zeit erhielt der Wassersportverein Fischbach die „Aktivenschelle des Bodensee Kanurings“ als aktivster Verein des Verbandes zehnmal. Der BKR-Vorsitzende Reiner Schmid verglich den WVF in seiner Laudatio wegen des überlegenen Erfolges mit dem FC Bayern München. Unter großem Beifall wurde Volker Joos die bronzene Ehrennadel des Baden-Württembergischen Kanu-Verbandes sowie die silberne Ehrennadel des Württembergischen Landessortbundes überreicht. Bei den Neuwahlen wurden zwei Funktionen neu besetzt. An Stelle des bisherigen Schatzmeisters Christian Allgaier wird Günther Schwenke in den Vorstand nachrücken und als Nachfolger von Volker Joos wurde Barbara Schmohl gewählt.

Für langjährige Vereinszugehörigkeit wurden folgende Mitglieder mit Ehrennadeln beehrt: Uli Cyka für 50 Jahre; Sven Bartels, Dr. Jochen Wiesener, Oliver Haller und Hans- Joachim Munser für 40 Jahre; Jörg Rabach, Iracema Maag, Prof. Dirk Schäfer, Michael Burkhart und Florian Bartels für 25 Jahre .