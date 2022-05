Brunnisach-Hexen wählen neuen Vize

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf der Jahreshauptversammlung der Brunnisach-Hexen Fischbach e.V. war der Rückblick auf das vergangene Jahr wieder ein etwas anderer, als gewöhnlich. Die Corona-Pandemie hat auch das Jahr 2021 bestimmt, in dem keine Fasnet stattgefunden hat und auch abseits der fünften Jahreszeit die gewohnten Aktivitäten nur eingeschränkt möglich waren.

Trotzdem konnte Hexenmeisterin Elke Burghardt auf einige Highlights zurückblicken: Das Kürbisschnitzen mit den Jugendlichen, der Filmdreh für die digitale Häsvorstellung an Schulen und Kindergärten, das Kinderasteln oder der Ausflug mit den jugendlichen Tänzerinnen und Tänzern zum Alpseecoaster. „Wann immer es möglich war, haben wir etwas unternommen – vor allem für die Kinder und Jugendlichen.“

Seit der Pandemie wurden auch keine neuen Mitglieder aufgenommen. „Wir wollen uns persönlich kennenlernen und so lange das nicht möglich war, haben wir im Ausschuss entschieden, keine Neuaufnahmen zu machen“, so die Hexenmeisterin.

2022 ist die Pandemie zwar noch nicht vorbei. „Immerhin konnten unsere Mitglieder in der Hauptfasnet das Häs anziehen und einige Veranstaltungen besuchen. Nach der Häsabnahme am Fischbacher Samstag erwachte das Dorf hier und da wieder zum Leben. Leider konnte aber das 20-jährige Bestehen der Hexen aus Fischbach nicht gefeiert werden. Die Mitglieder bekamen zwar einen Jubiläumsorden, aber „das große Fest gibt es dann 2024 zu unserem 22-jährigen Bestehen,“ so Elke Burghardt.

Nach dem Bericht des Kassiers Niklas Uhl, der sein Amt aus familiären Gründen zur Verfügung stellte, und der Entlastung der Vorstandschaft, bat Wahlleiter Bernd Wolferseder die rund 40 anwesenden Mitglieder ihren Ausschuss zu wählen. Silke Pichner löst Thorsten Rönsch als zweiten Vorsitzenden ab. Anna Zimmermann wird neue Kassiererin. Jugendwartin Tanja Frank bleibt im Amt, ebenso wie die Kassenprüferinnen Verena Müller und Maike Vamosch.