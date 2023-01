Brunnisach-Hexen heißen die Fasnet willkommen

Die Brunnisach-Hexen Fischbach haben am Wochenende die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Traditionell ist der Auftakt in Fischbach an der Mühle Dehm, wo der Rabe „Wawitt“ laut Gründungsgeschichte aus der Gefangenschaft befreit wird, um die alte Frau Brunnisach aus ihrem Brunnen empor zu holen.

Nachdem der Narrensamen den Raben befreit hatte, durften sich die Junghexen Elisa Bieser, Lina Eberhardt, Luca Faff, Johannes Glienke, Felix Hörmann, Max und Ylvi Strauß, Lukas Thalhammer, Nora Weber und Tim Weiffenbach über den Kinderorden freuen. Dieser wird bei den Brunnisach-Hexen ab fünf Jahren vergeben. Im Anschluss erweckte „Wawitt“ auch die restlichen Hexen aus ihrem langen Schlaf. Symbolisch wurden dafür die OP Masken von den Hexennasen genommen und ausgelassen getanzt.

Und dann erschien auch schon die alte Frau Brunnisach mit ihrem Eimer voller Krötenschleim. Dieser soll der Geschichte nach schon früher den Fischbacher Dorfbewohnern so einige Krankheiten und Wunden geheilt haben.

Nun waren es aber die zwölf Täuflinge, die nach drei Jahren ihre Probezeit bestanden haben. Nun mussten sie einen großen Schluck des Gebräus nehmen und ihren Taufspruch aufsagen, um endgültig in den Kreis der Hexen aufgenommen zu werden.

Musikalisch begleitet wurde die Hexentaufe von den Schalmaien Fischbach und den Froschties aus Schnetzenhausen.