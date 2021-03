Brückeninstandsetzung: B 31 wird halbseitig gesperrt

Im Ostalbkreis steigen die Corona-Zahlen weiter an. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort. Doch zunächst soll der Blick in den Nachbarlandkreis Schwäbisch Hall gehen. Denn dort hat sich erneut etwas in Sachen nächtlicher Ausgangssperre getan.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart bestätigt auf Nachfrage von Schwäbische.de am Freitag, dass erneut ein Eilantrag gegen die Allgemeinverfügung des Kreises eingegangen ist. „Eine Entscheidung ist noch nicht ergangen“, teilt Pressesprecher Philipp Epple mit.