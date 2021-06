Bruderhaus-Diakonie wirbt mit Luftballons für soziale Berufe

Pünktlich um 11.11 Uhr am Freitag, 11. Juni, lassen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem Gustav-Werner-Stift in Friedrichshafen Ballons mit Gewinnspielkarten steigen. „Damit wollen wir darauf aufmerksam machen, wie vielfältig und interessant soziale Berufe sind“, sagt Luisa Hafner, Zentrale Ausbildungsleitung der Bruderhaus-Diakonie. Pflegefachmann/-frau, Heilerziehungspfleger/in oder -pfleger, Arbeitserzieher/in, Sozialpädagoge/-pädagogin, Alltagsbegleiter/in sind nur eine kleine Auswahl der Berufe, in denen die Bruderhaus-Diakonie ausbildet. Der Ballonstart ist Teil der bundesweiten Aktionswoche „Take Care! Zur Attraktivität sozialer Berufe“, die von 7. bis 13. Juni von der Diakonie Deutschland veranstaltet wird. Die Finder der am Ballon befestigten Karten haben die Chance, ein Tablet und verschiedene Gutscheine zu gewinnen.