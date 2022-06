Brot für die Bahnhofmission Friedrichshafen

Frisches Brot zur Eröffnung der Bahnhofsmission Friedrichshafen: Am Freitag, 24. Juni, um 11 Uhr öffneten sich die Türen der Bahnhofsmission am Stadtbahnhof Friedrichshafen. Nach drei Jahren Pause gibt es wieder einen Ort des Zuhörens und der Hilfe am Stadtbahnhof, Gleis 1. IN VIA Stuttgart und die Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee sind die künftigen Träger der Bahnhofsmission. Aus diesem Anlass bäckt die Backstube Kloos in Friedrichshafen ein Bahnhofsmissionsbrot. Bei jedem Kauf eines Brotes unterstützen die Kunden die Bahnhofsmission mit einem einem Euro. Am Freitag überreichten Andre und Fabian Kloos eines der ersten Brote an Gerd Gunßer, Leiter der Bahnhofsmission. Das Brot ist ab sofort in allen Geschäften der Backstube Kloos erhältlich. FOTO: Privat