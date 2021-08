Broschüre für Urlaub mit Hund am Bodensee

Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) hat die Informationsbroschüre „Urlaub mit Hund am Bodensee“ herausgebracht. Darin geht es um Informationen rund um das den Urlaub mit Vierbeinern.

Laut DBT finden Interessierte Badestellen für Hunde und hilfreiche Adressen wie Tierärzte, Hundepensionen oder Tipps zu Ausflugszielen mit Hunden in der Broschüre. Gebündelte Informationen zum Reisen in der internationalen Urlaubsregion ergänzten dabei den „Faltflyer“.

Auf den Schiffen und Fähren am Bodensee sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln im Gebiet des bodo-Verkehrsverbundes fahren Hunde gratis mit. Auch zahlreiche Bergbahnen, wie beispielsweise die Bahnen auf den Säntis und auf den Pfänder befördern Hunde gratis zum Gipfel.

Wie es sich mit Hund am Bodensee reist, habe der SWR mit DBT-Hund Frida in der Sendung „Expedition in die Heimat – Bodensee mit Hund“. Interessante Menschen und Attraktionen standen dabei auf dem Programm. Die Sendung wird am Freitag, 13. August, um 20.15 Uhr im SWR ausgestrahlt und ist danach für ein Jahr über die Mediathek abrufbar.