Bronzemedaille knapp verpasst

Die C- Jugend Mannschaft mit Julia Abt, Rosalie Baumgartner, Romy Butz, Lorena Schnippe und Jade Werkmann trat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte beim Landesfinale der Mannschaften an. Die erforderliche Qualifikation erreichten die Turnerinnen Ende Oktober im Bezirksfinale in Straubenhardt.

Das Mannschafts-Landesfinale fand in Leonberg statt. Dort traten die Mädchen an den vier Geräten: Sprung, Boden, Stufenbarren/Reck und Balken gegen die besten Mannschaften aus den Württembergischen Bezirken Nord, Mitte und Süd an. An den Paradedisziplinen Boden und Balken lief für die Ailinger Turnerinnen alles reibungslos. Julia Abt bekam am Balken die höchste Tageswertung und Lorena Schnippe gelangte mit ihrer Gesamtwertung des Tages an allen vier Geräten unter die acht besten Einzelturnerinnen. Durch ein paar kleine Fehler am Sprung und Stufenbarren verlor die Mannschaft wertvolle Punkte. Dadurch verpassten die Mädchen knapp das Podest.