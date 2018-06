Vor dem dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga A II gibt es nur drei Mannschaften, die die optimale Punkteausbeute auf ihrem Konto haben. Neben den beiden Spitzenreitern vom FC Dostluk Friedrichshafen und dem TSV Meckenbeuren ist das auch der FC Friedrichshafen, der am Samstag erst das zweite Saisonspiel bei der SGM Hege/Bodolz bestreitet. Vergebens sucht man die beiden hoch gehandelten Teams vom VfL Brochenzell und dem TSV Tettnang an der Tabellenspitze. Sowohl der VfL als auch der TSV konnten nach dem Unentschieden zum Auftakt auch am vergangenen Wochenende nicht gewinnen.

Für Brochenzell und dessen Trainer Dieter Koch soll der Knoten beim Heimspiel gegen den SV Achberg endlich platzen. „Wir haben gegen den VfB Friedrichshafen II das Spiel gemacht, haben uns allerdings naiv verhalten. Wir brauchen die drei Punkte“, fordert der VfL-Trainer. Auch wenn es noch früh in der Saison ist, will Koch den Abstand zur Tabellenspitze nicht zu groß werden lassen: „Ich will jetzt keine Hektik verbreiten. Gegen Achberg spielen wir klar auf Sieg. Dann können wir etwas beruhigter zum Spitzenspiel zum FC nach Friedrichshafen fahren“, sagt Dieter Koch.

„Einfach schlecht“

Auch sein Kollege Oliver Ofentausek vom TSV Tettnang, der vor der Saison betonte, dass der Welpenschutz seines Teams nun vorbei sei, erhöht den Druck auf seine Spieler. Allerdings werden sich die punktlosen Hausherren vom TSV Schlachters den Tettnangern nicht kampflos geschlagen geben. „Wir waren in den vergangenen Spielen einfach schlecht“, kritisiert Schlachters-Trainer Alex Haag. „Gegen Tettnang verlange ich von meinem Team den Kampf und Einsatz, der uns ausmacht.“

Ganz anders ist die Stimmung in Meckenbeuren. „Wenn wir unsere Leistung vom vergangenen Sonntag wiederholen, haben wir auch gegen Eriskirch gute Chancen“, glaubt Meckenbeuren-Trainer Klaus Gimple. „Wir wollen konstant weiter spielen und auf dem Boden bleiben.“ Der TSV Eriskirch, der am zweiten Spieltag zu Hause gegen Lindau noch einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg drehen konnte, will gegen Meckenbeuren eine erneute Überraschung schaffen. „Der TSV ist eines der Topteams der Liga, dennoch wollen wir ihnen ein Bein stellen“, meint TSV-Pressesprecher David Balzer. „Wir werden unter der Woche hart trainieren und mit unserem Teamgeist können wir einen Heimerfolg aus dem Vorjahr wiederholen.“

Der derzeitige Tabellenführer FC Dostluk Friedrichshafen ist am Sonntag in Neukirch zu Gast. Feierte Dostluk am vergangenen Wochenende einen 6:2-Kantersieg gegen den TSV Schlachters, kam der TSV Neukirch beim Spitzenspiel am vergangenen Samstag beim TSV Meckenbeuren mit 0:5 unter die Räder. „Ich war mit der Leistung meiner Mannschaft überhaupt nicht einverstanden“, haderte Neukirch-Coach Bernd Filzinger. „Im Training unter der Woche werden wir das aufarbeiten.“ Der FC Friedrichshafen will mit einem weiteren Sieg den Grundstein für einen guten Saisonstart zu legen. Die Gastgeber von der SGM Hege/Bodolz wollen nach dem Auswärtssieg beim SV Achberg auch gegen den FCF für Furore sorgen. „Die Partie ist für uns ein richtungsweisendes Spiel“, betont SGM-Coach Wolfgang Flur. „Der FC ist eine der Topmannschaften der Liga und wenn sich der Trend der letzten Spiele fortsetzt, können wir sie schlagen.“

Abgerundet wird der Spieltag mit dem Duell SGM Fischbach/Schnetzenhausen gegen die U23 des VfB Friedrichshafen. Die Mannschaft um Trainer Dino Salerno konnte mit einem 1:1-Unentschieden am vergangenen Wochenende überraschen. Dennoch ist dieser eine Punkt für Fischbach zu wenig. Der VfB II steckt momentan noch in der Umbruchphase. Dennoch gelang dem Team um Trainer Markus Müller mit vier Punkten aus zwei Spielen ein ansehnlicher Start.

Alle Spiele im Überblick: SpVgg Lindau - SV Tannau, TSV Schlachters - TSV Tettnang, SGM Hege/Bodolz - FC Friedrichshafen (alle Samstag, 17 Uhr); SGM Fischbach/Schnetzenhausen - VfB Friedrichshafen II; VfL Brochenzell - SV Achberg, TSV Eriskirch - TSV Meckenbeuren, TSV Neukirch - FC Dostluk Friedrichshafen (alle Sonntag, 15 Uhr). (dbu)