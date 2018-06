In der Fußball-Kreisliga A2 stehen diese Woche zwei Nachholspiele an. Dabei kann der VfL Brochenzell mit einem Sieg in Lindau (Mittwoch, 18.30 Uhr) die Spitze erklimmen. Eriskirch erwartet am Donnerstag (19 Uhr) die VfB U23.

Durch die 2:4-Niederlage des TSV Tettnang bei der VfB U23 am 22. Spieltag ist an der Spitze der A2 wieder einiges in Bewegung gekommen. Mit einem Sieg bei der SpVgg Lindau kann die Mannschaft des Trainerduos Rolf Weiland/Ralf Bühler mit Tettnang nach Punkten gleichziehen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses stünde aber Brochenzell an der Spitze. Das wäre in der laufenden Saison das erste Mal. Zwischen dem neunten und 22. Spieltag hat der TSV Tettnang die Tabelle abgeführt. „Für uns ist es eine große Motivation, aber wir fahren mit Respekt nach Lindau“, sagte Rolf Weiland.

In der zweiten Partie wird der VfB II versuchen mit einem Sieg am Spitzenduo dranzubleiben.

Nachholspiele der A2:

Mittwoch, 10. Mai, 18.30 Uhr: SpVgg Lindau - VfL Brochenzell; Donnerstag, 11. Mai, 19 Uhr: TSV Eriskirch - VfB U23 (to)