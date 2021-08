Briefwahlbüro öffnet einen Tag später als geplant

Weil es bei der Anlieferung der Stimmzettel zu Verzögerungen kommt, wird das Briefwahlbüro der Stadt Friedrichshafen nicht am Freitag öffnen, sondern einen Tag später – am Samstag, 21. August, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Wahlbenachrichtigungen seien bereits wie geplant unterwegs und sollten in diesen Tagen bei den Wahlberechtigten im Briefkasten landen. Allerdings kann das Briefwahlbüro der Stadt Friedrichshafen in der Eugen-Bolz-Straße an der Rückseite des Rathauses, erst öffnen, wenn auch die Stimmzettel bei der Stadt eingetroffen sind. Denn dann können Wahlberechtigte mit ihrer Wahlbenachrichtigung im Briefwahlbüro nicht nur die Briefwahl beantragen, sondern auch direkt wählen und ihren Wahlschein in die dortige Wahlurne einwerfen. Das ist ab Samstag, 21. August, möglich.