Nachdem am Montag gegen 23.45 Uhr in der Hohentwielstraße in Fischbach ein Zaun und ein Briefkasten in Brand geraten sind, bittet die Polizei um Hinweise. Eine Anwohnerin war auf die Flammen aufmerksam geworden und konnte das Feuer, gemeinsam mit einem Helfer, rasch löschen. Wie die Polizei berichtet, wird Brandstiftung aktuell nicht ausgeschlossen. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, konnte noch nicht beziffert werden.