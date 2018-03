Brennpunkte: Wo haben es Fußgänger in Friedrichshafen besonders schwer?

Mitmachen

Wo haben es Fußgänger in Friedrichshafen besonders schwer? Welche Veränderungen braucht es, damit die Stadt „gut zu Fuß“ erlebbar wird? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge - hier per Kommentar, per Mail an redaktion.friedrichshafen@schwaebische.de oder in unserer Debatte auf www.facebook.de/schwaebische.bodensee