In der Garage des Mitarbeiterwohnheims des Klinikums Friedrichshafen ist ein Auto ausgebrannt. Die Polizei geht davon, dass der Wagen aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr in Vollbrand geriet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Feststellungen auf mehr als 100 000 Euro.

Das benachbarte Gebäude mit rund 100 Wohneinheiten, in dem Mitarbeiter des Klinikums leben, musste evakuiert werden. „Die Mitarbeiter der Klinik, die dort leben, sind für diese Zeit ins Auditorium gebracht worden und dort mit Getränke versorgt worden“, sagte Susann Ganzert, Pressesprecherin des Klinikums. Im Dienst des Krankenhauses habe es keine Beeinträchtigungen durch den Brand gegeben. Die Mitarbeiter konnten nachdem gelöscht war, rasch wieder in ihre Apartments zurück. Zwei weitere Fahrzeuge, die neben dem Auto standen, wurden durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, gerieten aber selbst nicht in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen ist mit elf Fahrzeugen und über 40 Mann ausgerückt. Sie konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.

Durch die Hitze ist die Elektrik stark beschädigt worden, sodass die komplette Stromversorgung im Gebäude zum Erliegen kam. „Der Elektriker war schon kurz darauf unterwegs, um alles wieder zu richten“, sagte Paul Stampfer, Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, in dessen Besitz die Garage sowie das Mitarbeitewohnheim sind. Die Situation habe sich, so Stampfer, am Freitagmorgen schnell wieder entspannt. Auch die Mitarbeiterin, der das Auto gehörte, konnte von der Polizei ausfindig gemacht werden. Sie war zur Zeit des Brandes nicht in dem Wohnheim.