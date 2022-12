Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagabend in den Lottenweilerweg in Unterlottenweiler ausgerückt. Grund des Einsatzes war ein brennender Adventskranz. Die 92-jährige Bewohnerin und ein 37-jähriger Anwohner, der auf den Brand aufmerksam wurde und zur Hilfe kam, wurden den bisherigen Erkenntnissen zufolge durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Seniorin zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Brand wurde schnell gelöscht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden fällt laut Polizei eher gering aus.