Brennende Autos beschädigen Wohnhaus: Bewohner schildert die Nacht des Brands in Friedrichshafen

Mehrere Autos haben am frühen Freitagmorgen im Moosweg in Friedrichshafen gebrannt. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt – und schließt eine Brandstiftung nicht aus.

„Wir hörten mitten in der Nacht plötzlich einen lauten Knall, dann noch einen und eilten aus dem Haus hinaus, wo meine Frau die Flammen an der Fassade unseres Hauses bis zum ersten Stock hochschlagen sah“, erinnert sich ein betroffener Bewohner.

Schnell habe man sich gegenseitig durch Klingeln geholfen, um die noch schlafenden Nachbarn oder auch ältere Personen zu warnen, sagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Teile des Hauses nicht mehr bewohnbar

Laut Polizei hatte zunächst gegen 4 Uhr ein Renault Twingo Feuer gefangen. „Der Brand breitete sich in der Folge auf zwei weitere Pkw, einen Peugeot und einen weiteren Twingo, aus“, schreibt die Polizei. Durch die Flammen wurde demnach auch die Gebäudefassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Der Renault Twingo fängt am Freitag gegen 4 Uhr Feuer. (Foto: privat)

Zwei Wohnungen sind durch die Verrußung vorübergehend nicht bewohnbar. Die Anwohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. „Zu unserem großen Glück ist niemand zu Schaden gekommen, das ist das Wichtigste“, sagt der Bewohner.

Ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhinderte die Feuerwehr Friedrichshafen. Sie war laut Mitteilung der Polizei mit sechs Fahrzeugen und rund 40 Kräften im Einsatz.

250.000 Sachschaden am Gebäude

Den Sachschaden an dem Gebäude schätzen die Ermittler auf 250 000 Euro. „An den drei Kleinwagen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro“, schreibt die Polizei. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen. „Eine Brandstiftung kann zur jetzigen Zeit nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der Mitteilung.

Durch die Flammen wird auch die Gebäudefassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses erheblich in Mitleidenschaft gezogen. (Foto: Andy Heinrich)

Deshalb ist das Polizeirevier Friedrichshafen auf der Suche nach Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 07541 / 70 10 melden.

Zusammenhang zu anderen Bränden?

In der jüngeren Vergangenheit ist es in Friedrichshafen immer wieder zu Bränden gekommen, die die Ermittler auf den Plan gerufen haben. In einer Nacht Anfang Juni zum Beispiel brannte es gleich an drei Stellen nahe der Innenstadt. Damals vermutete die Polizei Brandstiftung als Ursache der Feuer und leitete entsprechende Ermittlungen ein.

Das Auto brennt komplett aus. (Foto: Andy Heinrich)

Ob sie zwischen den Bränden einen Zusammenhang vermutet, dazu macht die Polizei auf Nachfrage keine Angaben. Allerdings würden die Ermittler im Allgemeinen solche Zusammenhänge selbstverständlich prüfen, sagt Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. Ob es aber in dem konkreten Fall Hinweise darauf gebe, sei so kurz nach der Tat noch unklar, so Weißflog.