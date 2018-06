Brems- und Gaspedal verwechselt: Touran kracht im Reiterweg Friedrichshafen in eine Hauswand

Rumms: Weil eine 38-Jährige erst einen Tieflader und dann einen BMW streifte, erschrak sie derart, dass sie in ihrem roten Touran mit Automatikgetriebe das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte und mit voller Wucht zunächst in zwei Mülltonnen und schließlich in eine Hauswand im Reiterweg krachte. Der Unfall passierte am gestrigen Donnerstag um 8.45 Uhr. Während die Fahrerin mit dem Schrecken davon kam, entstand an der Fassade des Einfamilienhauses ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, am Wagen von 25 000 Euro, heißt es vonseiten der Polizei in Friedrichshafen. Am Tieflader entstand demnach kein nennenswerter Schaden. dya/Fotos: Yvonne Durawa