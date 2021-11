Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Salon Rouge am 16. November um 19 Uhr im Café des GPZ wird zu dem Thema „Braucht Friedrichshafen E-Scooter?“ diskutiert.

Es gibt von ihnen in Friedrichshafen rund 200 Stück, sie sind seit ein paar Woche Teil unseres Stadtbildes und heißen TIER. Seit dem 12. August testet die Stadt Friedrichshafen für drei Monate E-Scooter. Sie stehen den Nutzerinnen und Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung und sind an Verkehrsknotenpunkten abgestellt. Über eine spezielle App sind die türkisfarbenen E-Scooter zu finden. Die Nutzung uns Bezahlung erfolgt ebenfalls per App.

Doch wie wird es nach der Testphase weitergehen? Wie werden die E-Scooter von den Bürgerinnen und Bürgern angesehen? Inwiefern verändert sie unser Stadtbild im Gegensatz zur Notwendigkeit und Nutzung? Sind E-Scooter ein Zukunftsmodell für die innerstädtische ökologische Mobilität?

Zum aktuellen Stand der Erprobung der E-Scooter werden von der Stadt Friedrichshafen Franziska Bosch, Abteilungsleiterin Mobilität und Verkehr, und Stefan Dunkenberger, Koordinator für nachhaltige Mobilität, informieren. Im Anschluss daran gibt es ausreichend Zeit für eine Diskussionsrunde.