Brasilianischer Blues im Bahnhof Fischbach

Ein Open-Air Konzert unter dem Titel „Brazilian Blues“ mit Stefan Koschitzki und Fabiano Pereira und Band veranstaltet das Kulturbüro Friedrichshafen am Donnerstag, 22. Juli, um 19.30 Uhr im Biergarten vom Bahnhof Fischbach.

„Wenn Stefan Koschitzki und Fabiano Pereira mit ihrem erstklassig besetzten Sextett die Bühne betreten, liegt unmittelbar ein Vibe in der Luft“, so die die Veranstalter in der Pressemitteilung.

„Brazilian Blues“ haben Koschitzki Pereira ihr neues Album genannt, das natürlich auch in ihrem Live-Programm zu hören ist. Dem Pop wie dem Jazz, der Melancholie und der Spielfreude gleichermaßen zugewandt, umgeht die Band stilistische und kulturelle Grenzen und bleibt gerade deshalb tief im musikalischen Selbstverständnis Brasiliens verwurzelt.

Für die Veranstaltung gelten die tagesaktuellen Corona-Regelungen. Einchecken ist per Luca-App möglich. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert im Veranstaltungssaal vom Bahnhof Fischbach durchgeführt.