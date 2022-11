Brandstiftungen in Markdorf: Strafprozess beginnt

Drei Brände binnen einer Nacht haben im Mai die Gemeinde Markdorf erschüttert. Jetzt muss sich ein 26-Jähriger vor dem Landgericht Konstanz verantworten.

Der Mann ist wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Konstanz angeklagt. Am ersten Prozesstag am Donnerstag legte er in allen Punkten ein Geständnis ab.

Der Beschuldigte wurde kurz nach den Bränden in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai dieses Jahres festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Personenbeschreibungen von Zeugen und Videomaterial aus der Tatnacht hatten dem zuständigen Polizeibeamten zufolge zur Festnahme geführt.

Pferde kommen in den Flammen um

Außerdem soll der Angeklagte bereits im Februar im Zusammenhang mit einer Brandstiftung unter Tatverdacht gestanden haben.

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll er in besagter Nacht zwischen 1.45 Uhr und 3.35 Uhr drei Brände in und um Markdorf gelegt haben. Dabei habe er sich betrunken auf dem Heimweg von einer Geburtstagsfeier befunden, die an einer Grillhütte etwas außerhalb des Ortes stattgefunden habe.

Den Bauwagen des Natur- und Waldkindergartens, wo das erste Feuer gelegt worden sei, soll der Mann gezielt über seine Handynavigation angesteuert haben. Im Anschluss habe er eine Scheune angezündet, in der sich neben landwirtschaftlichen Gerätschaften und Oldtimern auch zwei Pferde befanden.

Die beiden Tiere kamen in den Flammen um. Etwa einen Kilometer von der ersten Scheune entfernt soll der Angeklagte schließlich in einer weiteren Scheune zwei Feuer gelegt haben.

Neben den Sachschäden in Höhe von knapp 500 000 Euro habe sich eine Anwohnerin außerdem bei dem Versuch verletzt, die Pferde aus der brennenden Scheune zu befreien. Der Staatsanwältin zufolge soll sich der Angeklagte dieses Risikos bewusst gewesen sein, weshalb er sich auch wegen Körperverletzung verantworten muss.

Über seine Verteidigerin Nicole Pfuhl bekannte sich der Angeklagte zu Prozessbeginn in allen Anklagepunkten schuldig. „Das hier wird ein reiner Strafmaßprozess“, erklärte Pfuhl. Der 26-Jährige soll sich dafür einen Ausschluss der Öffentlichkeit gewünscht haben, um sich und seine Familie zu schützen.

Kein konkretes Motiv

Den Antrag der Verteidigerin lehnten die Richter jedoch nach kurzer Verhandlung ab, da bei diesem Fall ein hohes öffentliches Interesse vorliege.

„Wenn ich trinke, kommt häufig der Frust über meine schwierige Vergangenheit hoch“, erzählte der Angeklagte angesprochen darauf, in welchem Zustand er in der Tatnacht gewesen sei. Er sei durch die Alkoholabhängigkeit seiner Mutter mit Entzugserscheinungen auf die Welt gekommen. Weiter berichtete er, dass er bis zu seinem 14. Lebensjahr in Kinderheimen gewohnt hat.

Trotz abgeschlossener Ausbildung sei er zwischenzeitlich in die Arbeitslosigkeit gerutscht, habe Drogen konsumiert und sei immer wieder straffällig geworden. Ein konkretes Motiv für die Brandstiftungen in Markdorf nannte er allerdings trotz mehrmaligem Nachfragen der Verteidigerin nicht.

Zum Ausmaß der Brände und deren Folgen kamen am ersten Prozesstag vier Zeugen zu Wort. Der Obstbauer, in dessen Scheune seine zwei Pferde verbrannt waren, berichtete von hohen finanziellen Verlusten.

Neben den Kosten durch die Sachschäden müsse er auch einen Verdienstausfall von 5000 bis 6000 Euro pro Jahr verkraften. Der 60-Jährige habe seit dem Brand keine Möglichkeit mehr, den Obstanbau zu betreiben, da die Geräte und Lagermöglichkeiten verbrannt seien.

Seine Tochter, die Brandwunden an Schulter und Hand erlitten hatte, erzählte außerdem von den emotionalen Belastungen, die der Brand verursacht habe. „Die Pferde waren Familienmitglieder“, sagte sie.

Ihre Tante, die das Feuer zuerst entdeckt habe, soll die Pferde noch an die Stallungen schlagen gehört haben. Es habe aber keine Möglichkeiten mehr gegeben, die Tiere zu retten, da das Feuer schon zu groß war.

„Durch die Hitzeentwicklung sind die Kunststoffteile an meinem neuen Leasingfahrzeug geschmolzen“, berichtete der Schwager des Obstbauern, der ebenfalls gegenüber der Scheune in dem großen Mehrfamilienhaus wohnt: „Wir leben hier eigentlich im Paradies, aber da waren wir in der Hölle.“ Von der Scheune sei nichts mehr übrig, außer der Mauer, die den Hang festhalte.

Die vierte Zeugin schilderte, wie sie den letzten Brand entdeckt habe. Sie habe ihren Freund, der als Feuerwehrmann zum Brand in der ersten Scheune gerufen wurde, zur Wache gefahren. Als sie später nochmal ihr Auto umparken wollte, habe sie den Brand in der Scheune ihrer Eltern aus dem Augenwinkel gesehen.

So kann es ja nicht weitergehen. Angeklagter

Die beiden Brandherde seien früh entdeckt worden und konnten mithilfe eines Polizisten und eines Feuerwehrmannes gelöscht werden. Die 19-Jährige berichtete, dass sich der materielle Schaden in Grenzen halte. Sie und ihre Eltern hätten allerdings immer noch Angst, wenn sie an der Scheune vorbei gehen oder nachts draußen Geräusche hören.

Der vorbestrafte Angeklagte habe aus der Untersuchungshaft heraus einen Entschuldigungsbrief an die Familien und auch den Kindergarten geschickt, sagte seine Anwältin. Außerdem beteuerte er, dass er von den Drogen loskommen wolle.

„So kann es ja nicht weitergehen“, stellte er selbst fest. Die Liste seiner Vorstrafen, die vor Gericht verlesen wurden, ist lang. Dazu gehörten räuberische Erpressung, Betäubungsmittelbesitz, Beleidigung und Missbrauch des Notrufs.

Der Prozess soll am Freitag, 4. November, mit dem psychologischen Gutachten fortgesetzt werden.