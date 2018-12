Brandstiftung? Großbrände in der Nacht halten Friedrichshafen in Atem

Erst brennt eine Lagerhalle der Bahn, dann werden Brände in der Tiefgarage Parkhaus am See und in der Karlstraße gemeldet. Autofahrer können ihre Autos bis auf weiteres nicht abholen.

Hier geht es zum ersten Bericht zu den Vorfällen

Der Höhe des Schadens nach mehreren Bränden in der Innenstadt von Friedrichshafen ist derzeit noch unklar. Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen, macht zu den Brandursachen derzeit noch keine Angaben.

Widersprüchliche Angaben zu Verdacht auf Brandstiftung

Gerüchte, es handle sich um Brandstiftung, bestätigt sie nicht. Es handle sich dabei um Spekulationen, so Blank, und verweist auf die laufenden Ermittlungen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte allerdings am Morgen im Gespräch mit Schwäbische.de, dass ein Verdacht auf Brandstiftung bei den Bränden in der Karlstraße bestehe.

Ein zerstörtes Auto in der Tiefgarage. (Foto: Feuerwehr Friedrichshafen)

Vor diesen beiden Bränden war es in der Nacht zum Sonntag - aber bereits um Mitternacht - zu einem ersten Feuer gekommen: Dabei brannte ein Bahn-Lagergebäude beim Stadtbahnhof. Das nahegelegene Franziskuszentrum musste deshalb in der Nacht enttraucht und belüftet werden. Evakuierungen waren dort nicht notwendig. Auch Verletzte gab es nicht. Gegen 4.30 Uhr konnte die Feuerwehr bei der Lagerhalle wieder abrücken.

Unmittelbar zweiter Alarm

Um 5.23 Uhr ging dann bereits der zweite Alarm bei der Feuerwehr ein. Gemeldet wurde ein Brand im Parkhaus am See. Unmittelbar danach wurde ein Brand in einem Möbelhaus der Karlstraße 6 gemeldet.

Laut Augenzeugenberichten hatte vor den Brandmelsdungen ein junger Mann versucht, die Scheibe des Waffengeschäfts in der Schanzstraße mit einem großen Blumenkübel einzuschlagen. Gelungen sei das aber nicht. Erst vor wenigen Wochen musste die Scheibe des Waggenladens ersetzt werden, weil sie nachts eingeschlagen worden war. Es ist unklar, ob es zwischen diesem Zwischenfall und den Feuern einen Zusammenhang gibt.

Der Einsatz im Bereich der Karlstraße. (Foto: Feuerwehr Friedrichshafen)

Die Sanierung der Tiefgarage Parkhaus am See war gerade erst abgeschlossen worden. Sowohl das Haus, in dem sich das Möbelgeschäft befindet, als auch die Tiefgarage müssen nun statisch überprüft werden, so Monika Blank.

Rund 100 Fahrzeuge in der Tiefgarage

In der Tiefgarage brannten sechs Fahrzeuge, die sich auf unterschiedlichen Etagen befanden, völlig aus. „Verraucht sind wohl alle Fahrzeuge, die sich in der Tiefgarage befanden“, sagt Monika Blank, „einige sind zudem von außen verrußt“. Es könnten noch rund 100 Fahrzeuge in der Tiefgarage stehen, es handelt sich dabei aber um einen nicht gesicherten Schätzwert.

Für Fahrzeugbesitzer werde die Tiefgarage voraussichtlich nicht vor 2. Januar zugänglich sein, so Blank. Besitzer können ihre Fahrzeuge derzeit also nicht aus der Garage holen. Das Stadtwerk am See hat aber ein Infotelefon für Fahrzeughalter eingerichtet. Es ist unter Telefon 0175 / 2955221 erreichbar.

Kripo ermittelt

„Die Tiefgarage ist noch stark verraucht“, sagt Blank. Auch die Kripo könne in der Garage deshalb noch nicht ermitteln. Oberbürgermeister Brand traf am Sonntagmorgen an den Brandorten ein und ließ sich über den Sachstand informieren. Wie sehr die Infrastruktur der Tiefgarage in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist noch nicht geklärt. Es hingen aber Einbauteile von der Decke und ein Wasserrohr sei geplatzt, so Blank. ie Bandbekämpfung in der Tiefgarage war gegen 7 Uhr abgeschlossen.

Kind gerettet

Aus dem brennenden Haus in der Karlstraße wurden sieben Personen evakuiert, darunter eine Familie mit einem kleinen Kind. Vier der Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ambulant behandelt werden. Ein Feuerwehrmann wurde zudem wegen Kreislaufproblemen behandelt.

Zu schweren Verletzungen kam es nicht. Das Feuer brach im Erdeschoss des Hauses aus, und damit im besagten Möbelgeschäft. Es griff weder auf die übrigen Geschosse noch auf die benachbarten Gebäude über. Die weiteren Geschosse des Hauses sind lediglich verraucht. Die Schadenshöhe am Haus wird wesentlich von den Ergebnissen der statischen Überprüfung abhängen.

Ob und Inwiefern die drei Feuer sowie der Vorfall am Waffenladen zusammenhängen ist derzeit völlig offen.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben. Telefon 07541-701-0.