Brandstifter will Rollladen anzünden

Ein Brandstifter hat am frühen Sontagmorgen versucht, mit einem Feuerzeug einen Rollladen an einem Wohnhaus im Sophienweg in Brand zu setzen. Der Täter, der laut Polizeibericht als etwa 20 Jahre alt beschrieben wird und zum Tatzeitpunkt längere dunkle Haare hatte und eine rote Mütze trug, wurde kurz vor 9 Uhr von einer Zeugin bei der Tat beobachtet. Als sie den Mann ansprach, blies dieser das Feuer aus und rannte davon. Dabei verlor er sowohl das Feuerzeug als auch einen Tabakbeutel. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.