Brandstifter-Prozess: Gericht verkündet Urteil

Drei Brände binnen einer Nacht haben im Mai die Gemeinde Markdorf erschüttert. Am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. November, musste sich der 26-jährige Angeklagte vor dem Landgericht Konstanz verantworten.

Er war wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Konstanz angeklagt. Am ersten Prozesstag am Donnerstag legte er in allen Punkten ein Geständnis ab. Am Freitag folgte nun das Urteil:

Das Gericht verurteilt den Angeklagten wegen Brandstiftung in drei Fällen in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung und vorsätzlicher Körperverletzung in einem Fall zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Außerdem müsse er die Kosten für das Verfahren tragen.

Urteil entspricht Forderung der Verteidigung

Damit deckt sich das Urteil mit der Forderung der Verteidigerin Nicole Pfuhl. Sie verwies in ihrem Plädoyer auf das Geständnis des Angeklagten und den dadurch vergleichsweise unaufwändigen Prozess.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor auf eine um ein Jahr längere Strafe plädiert. Der 26-Jährige hätte zwar ein Geständnis abgelegt, dieses sei aber nicht durch Reue motiviert gewesen. „Der Angeklagte hat einen unfassbar großen Schaden angerichtet“, so die Staatsanwältin.

Der Beschuldigte wurde kurz nach den Bränden in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai dieses Jahres festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Personenbeschreibungen von Zeugen und Videomaterial aus der Tatnacht hatten dem zuständigen Polizeibeamten zufolge zur Festnahme geführt.

Ein ausführlicher Bericht über den zweiten Verhandlungstag am Landgericht Markdorf folgt.