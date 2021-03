Wegen eines ausgelösten Brandmelders sind die Feuerwehr Friedrichshafen und die Polizei am Montag gegen 10 Uhr in die Röntgenstraße in Friedrichshafen ausgerückt. Die Ursache für den Alarm in dem mehrstöckigen Wohnhaus konnte nicht abschließend geklärt werden, berichtet die Polizei. Da weder Rauch noch Feuer festgestellt wurde, rückten die Einsatzkräfte nach kurzer Abklärung wieder ab.