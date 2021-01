Ein ausgelöster Brandmelder in einem Einfamilienhaus im Gustav-Werner-Weg in Friedrichshafen ist am Sonntag gegen 18 Uhr die Ursache für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gewesen. Die Einsatzkräfte konnten jedoch zeitnah wieder abrücken. Dämpfe beim Kochen hatten den Alarm ausgelöst. Feuer oder Rauch konnten nicht festgestellt werden, teilt die Polizei mit.