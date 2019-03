Am Mittwochabend haben die Bürger des Stadtteils Jettenhausen im Gemeindehaus St. Maria ihre Fragen und Anliegen loswerden können und bekamen Antworten vom Oberbürgermeister Andreas Brand. Viele Jettenhausener waren zu diesem Bürgergespräch gekommen, um sich Informationen über die Vorhaben der Stadt aus erster Hand zu holen. „Die Finanzen der Stadt sind solide“, fing Brand mit einem Bericht an, in dem er, wie er sagte, den großen Bogen zu den Themen in der Stadt spannte. Vieles sei im Umbruch und er wolle erklären aber auch zuhören, um abzuklären, ob die Einschätzungen des Gemeinderates richtig seien. Mit einem prägnanten Einwohnerzuwachs sei man mitten in der Auseinandersetzung des Wohnungsbaus. Die Nachfrage übersteige das Angebot und es gelte einen Spagat zu schaffen zwischen dem Erhalt von Grünflächen und der optimalen Nutzung einer Baufläche. „Nicht jeder, der nach Friedrichshafen zieht, kann eine Wohnung finden“, sagte der OB und erklärte die Komplexität dieser Problemstellung, um sich im Anschluss den Fragen der Bürger zu stellen.

Bezahlbarer Wohnraum

Als Diskussionsteilnehmer brachte ein junger Familienvater die Bezahlbarkeit des Wohnraumes auf. Als Durchschnittsverdiener habe er mit seiner Familie kaum Chancen, an eine erschwingliche Eigentumswohnung zu kommen. Bürger mit einem finanziellen Polster könnten sich Zweitwohnungen leisten und nähmen den jungen Familien die Wohnungen weg. So würde auch Jettenhausen veralten und der Frust bei den jungen Menschen steigen. OB Brand verwies auf die eingeführte Zweitwohnungssteuer und auf Förderprogramme für Menschen mit finanziellen Einschränkungen. „Wir kämpfen als Stadt damit, dass Menschen mit einem anständigen Einkommen einen Bauplatz, eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung finden“, sagte der OB, fügte jedoch hinzu, dass er kein Patentrezept habe. Ziel der Stadt ist es aber, der Nachfrage von einheimischen Familien einen Vorrang einzuräumen.

B 31-neu-Lärmschutzmaßnahmen

Wenn die B31 neu kommt, werde das Verkehrsaufkommen steigen, so die Aussage eines Bürgers, der wissen wollte, ob Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen seien. „Es wird vermutlich vor dem Riedleparktunnel einen Rückstau von Fahrzeugen geben“, gab der OB zu, versicherte aber zugleich, dass eine Planung für Lärmschutzmaßnahmen für die Schmitthenner-Siedlung parallel laufe.

Friedhofkirche

In einem Stadtgebiet, das wachse sei die Friedhofkirche ein wichtiger Ort, der als kleine Kirche und gleichzeitig als Aussegnungshalle benutzt wurde. Ein Schaden im Dach des denkmalgeschützten Gebäudes zwang zur Schließung, die Jettenhausener wollten aber, dass die Kirche erhalten wird. Die Bürger wollten wissen, wann es mit der Sanierung und Wiedereröffnung zu rechnen ist. „Diese Friedhofkirche erfüllt eine öffentliche Aufgabe und das Thema beschäftigt uns seit 2016 im Gemeinderat“, sagte Brand. Da der Denkmalschutz ein Förderkriterium in der Zeppelin Stiftung sei, habe man hier erst einen Antrag gestellt, um die Finanzierung über die Stiftung zu sichern. Dem Gemeinderat wird eine Empfehlung zur Förderung vorgelegt.

Vereinsheim

Der Musikverein Jettenhausen und die Bodenseenarren beklagten das Fehlen eines eigenen Vereinsheimes, wo man sich treffen könne. „Geplant ist von städtischer Seite nichts“, beantwortete Brand das Anliegen, denn Bauen sei teuer. Er lud jedoch zu Gesprächen ein, um über den Bedarf zu sprechen und über die Idee eines multifunktionalen Gebäudes.

Kreisverkehr Ludwig-Dürr-Schule

Ein großer Verkehrsstau in allen vier Straßen an der Ampelanlage an der Ludwig-Dürr-Schule wurde beklagt. „Der Kreisverkehr in diesem Bereich ist bereits im Kreisverkehrsausbauprogramm der Stadt vorgesehen“, sagte Brand, er stünde jedoch nicht an erster Stelle. Im Grundsatz habe die Stadt dem Kreisverkehr zugestimmt, aber das sei ein Thema, das nach der Inbetriebnahme der B 31 neu angepackt werde.