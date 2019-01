Brand ruft zum Engagement in der Kommunalpolitik auf

Zu einer Demokratie gehört ein persönlicher Austausch zwischen Politikern und Bürgern. Das war die Kernaussage der Rede zum Jahresempfang von Oberbürgermeister Andreas Brand im Graf-Zeppelin-Haus am Sonntagabend. Bei seiner Ansprache blickte er auch kurz auf die wichtigsten Themen der Stadt für 2018, zu denen einmal mehr die Zeppelin-Stiftung gehörte.

Brand kritisierte anonyme Kommentare über soziale Netzwerke. „Demokratie findet nicht im Internet statt, sondern in der Diskussion mit Abgeordneten und Gemeinderäten“, sagte er. Dabei mache der Ton die Musik. Das Persönliche sei es, das die Stadt voranbringe. Er betonte, wie wichtig die Aufgaben der Gemeinde- und Ortschaftsräte seien. Sie kümmern sich unter anderem um Bauprojekte, Bildung und sorgen für Solidarität in der Stadt. Für seine Aussage: „AfD-Wähler sind enttäuschte Menschen und die müssen wir zurückholen. Es ist unsere Aufgabe in der Demokratie, die Mitte zu stärken“, erntete er viel Applaus vom Publikum. Er kritisierte die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2014. „44,6 Prozent haben damals gewählt. Das könnte ruhig ein bisschen mehr sein“, sagte er. Dabei sei Kommunalpolitik besonders in Friedrichshafen spannend und vielseitig. Er rief die Häfler dazu auf, sich in der Stadt als Gemeinderäte zu engagieren und richtete einen Appell an die Bürger: „Kandidieren Sie, gehen Sie zur Wahl. Es lohnt sich für Friedrichshafen.“

Brand bedankte sich bei den ehrenamtlichen Helfern. „Sie alle sorgen dafür, dass unser Miteinander menschlich und mitmenschlich bleibt“, sagte er. Das Maß an Engagement sei nicht selbstverständlich. Explizit lobte er auch den Einsatz der Feuerwehr, Polizei und allen weiteren Einsatzkräften bei den Bränden kurz vor dem Jahreswechsel. „Sie haben verhindert, dass etwas Schlimmeres passiert“, sagte er.

Zeppelin-Stiftung ist Thema

Beim kurzen Blick auf das Jahr 2018 sprach Brand auch wieder über die Zeppelin-Stiftung. „Der Antragssteller wollte bisher nicht aufgeben“, sagte Brand. Bis Ende Januar habe Brandenstein-Zeppelin Zeit, seine Klage vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen zu begründen. Mündlich verhandeln werde das Gericht mit oder ohne eine solche Begründung voraussichtlich im zweiten Quartal. Brand betonte, dass die Klage unbegründet sei. „Seit vier Jahren rede ich beim Jahresempfang über dieses Thema. Ich hoffe, dass ich das im kommenden Jahr nicht mehr tun muss“, sagte der Oberbürgermeister.

Kurz ging Brand auch auf den Uferpark und seine Gestaltung ein, die 2018 ein wichtiges Thema in der Stadt war. Teil der Diskussion war auch ein besserer Zugang zum See und in diesem Zuge auch, was mit dem Lammgarten geschehen soll. „Der Lammgarten soll bleiben, wo er ist“, sagte Brand in seiner Rede und bekam dafür viel Applaus.