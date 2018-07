Sachschaden von über 20 000 Euro ist am Montagvormittag bei einem Brand im Toilettenraum der Pestalozzi-Schule entstanden. Wie sich herausstellte, war in dem Toilettenraum ein Handtuchspender mutwillig in Brand gesetzt worden.

Kurz vor 11 Uhr hatte ein Brandmelder im Kellergeschoss des Schulgebäudes ausgelöst, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen mit sechs Fahrzeugen und 23 Mann ausrückte. Diese traf auf nach Polizeiangaben ein total verrauchtes Kellergeschoss, in das sie mit Atemschutzausrüstung vordringen musste. Gleichzeitig wurde das Kellergeschoss mit Drucklüftern belüftet. Die Schulleitung ließ den Nordflügel des Schulhauses sofort nach dem Brandmeldealarm evakuieren und die rund 200 Schülerinnen und Schüler in der benachbarten Sporthalle sowie in der Musikschule unterbringen. Vorsichtshalber wurde für den heutigen Tag der Unterricht eingestellt. Er kann morgen wieder normal aufgenommen werden, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.