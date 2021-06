Brand in Fischbacher Wohnhaus

Zu einem Vollbrand ist es am Samstagabend in einem eineinhalbgeschossigen Wohnhaus in der Spaltensteiner Straße in Fischbach gekommen. Laut Louis Laurösch, Kommandant der Häfler Feuerwehr, schlugen bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits zehn Meter hohe Flammen aus dem Dachstuhl.

Ich gehe davon aus, dass das ein Totalschaden ist. Louis Laurösch, Feuerwehrkommandant

„Ich gehe davon aus, dass das ein Totalschaden ist“, sagt der Kommandant und weist am Samstagabend auf den Dachstuhl, von dem in großen Teilen nur noch ein verkohltes Balkengerippe zu sehen ist. 90 Einsatzkräfte inklusive des Rettungsdienstes sind im Einsatz. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand. Im Erdgeschoss befindet sich eine Garage. Im oberen Stockwerk sind Wohnungen, in denen laut Laurösch, „Ernethelfer oder Bauarbeiter“ gewohnt haben.

Am frühen Abend ausgebrochen

„Die Bewohner konnten sich alle selbst rechtzeitig aus dem Gebäude retten“, schildert Laurösch. Der Brand in dem Haus, das in der Straße in zweiter Reihe steht, ist am frühen Abend ausgebrochen. „Alarmiert wurden wir gegen 19.02 Uhr“, sagt der Kommandant. Von der Häfler Feuerwehr seien die Abteilungen Stadtmitte, Fischbach, Kluftern und Raderach im Einsatz. Zudem sei die Markdorfer Feuerwehr hinzugezogen worden.

„Der Ausbruch war im ersten Obergeschoss. Wir mussten massive Löscharbeiten vornehmen, um das Feuer in den Griff zu kriegen“, schildert Louis Laurösch. Zum Einsatz gekommen seien dabei Drehleitern und Rohre im sogenannten „Außenangriff“. „Das Obergeschoss war schon nicht mehr zu betreten wegen Einsturzgefahr des Daches beziehungsweise Durchbruchgefahr des Bodense“, meint der Kommandant. Das Feuer sei nun im Griff, die Löscharbeiten würden sich aber sicher noch eine Weile ziehen, erklärt er. Wie später am Abend zu sehen ist, wird die Lage dazu auch noch einmal mit einer Drohne aus der Vogelperspektive betrachtet.

Wie die Polizei mitteilt, ist die Ursache des Feuers noch unbekannt. Ein Gutachter werde diese in den kommenden Tagen klären, meint einer Polizeisprecherin vor Ort.