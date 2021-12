Brand in der Maybachstraße: Eine Person stirbt

Löscheinsatz am späten Donnerstagabend: Die Feuerwehr Friedrichshafen und die Polizei sind am Donnerstag gegen 23.10 Uhr zu einem Brand in die Maybachstraße gerufen worden.

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen, bei dem eine Person starb. Die Person befand ist nach Angaben der Polizei alleine in der Wohnung und starb infolge einer Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die anderen Wohnungen im Haus waren nach Ende der Löscharbeiten wieder bewohnbar, so die Polizei.

Wie es zum Brand kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

