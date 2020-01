Brand in Billafingen: Frau soll ihren Ex-Mann angezündet haben

Nur noch den Tod konnte der Notarzt bei einem 73-jährigen Mann feststellen, der am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr in Billafingen bei Owingen von der Freiwilligen Feuerwehr aus seiner brennenden Wohnung geborgen worden war. Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Ravensburg nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben haben, ist der Mann vermutlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden.

Demnach haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei zwischenzeitlich ergeben, dass die 83-jährige Ex-Frau des Mannes diesen zunächst mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen, ihn anschließend mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und dann angezündet hatte. Die Frau bewohnte offenbar das gleiche Haus.

Ihr war es gelungen, sich rechtzeitig aus der Wohnung zu retten. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion gerichtlich angeordnet, die im Laufe der Woche durchgeführt werden soll. Die Ermittlungen zu den Motiven der Beschuldigten, die nach Behandlung ihrer Brandverletzungen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, dauern laut Staatsanwaltschaft an.

