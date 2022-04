Brand im Seewald in Friedrichshafen: Feuerwehr muss großflächig löschen

Im Friedrichshafener Seewald hat es am Dienstagabend direkt neben einem Waldweg auf einer Fläche von einem Hektar gebrannt. Das berichtet eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Die Feuerwehr rückte demnach gegen 18 Uhr aus, um das Feuer zu löschen. Die Ursache für den Brand, der in der Nähe zu bewohntem Gebiet ausbrach, sei noch völlig unklar, so die Polizeisprecherin.

Brandgefahr immer noch hoch

Trotz des Regens in der vergangenen Woche, sei die Brandgefahr im Wald nach wie vor hoch. Zumal der Seewald überwiegend aus Laubbäumen bestehe, deren Laub am Boden schnell trockne und so das Risiko eines Brandes erhöhe.