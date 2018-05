Brüder bauen eigenes Oldtimer-Motorrad zusammen

Die beiden Brüder Jens und Frank Philipp aus Kluftern sind absolute Oldtimerfans und bauen gerne alte Motorräder zu funktionstüchtigen Rennmaschinen um. Bei der Motor World Classics stellen sie am Wochenende ein BMW R25-Motorrad aus und sind sogar schon mit ihm gefahren.

„Gerade sind wir damit fertig geworden, das Motorrad zu reparieren“, erklärt Frank Philipp. Er und sein Bruder Jens Philipp stehen stolz vor ihrem selbst zusammengebauten BMW R25-Motorrad in der Messe und sind froh, dass das Gerät wieder läuft. „Wir sind mit dem Zweirad heute Morgen schon auf einer Fahrt auf dem Messegelände gewesen. Dabei ist eine Dichtung abgefallen. Wir mussten es nach der Fahrt zwei Stunden lang reparieren“, erklärt Frank Philipp. Damit ist das Gerät auch für die kommende Fahrt am Nachmittag auf dem Messegelände gerüstet.

Das Gefährt, das in den 50er-Jahren gebaut wurde, ist unter Motorradfans sehr bekannt. Schließlich gab es in den 50ern mehrere Exemplare davon: „Wir werden deshalb immer wieder auf das Motorrad angesprochen.“

Das Besondere an dem Oldtimer: Die „Innereien“, also Motor, Kolben oder Vergaser, sind neu eingebaut und gehören nicht zur Grundausstattung des Oldtimers. Die Teile sind laut den Philipp-Brüdern Überbleibsel aus anderen Reparaturen. „Der Rahmen des Motorrads war da. Wir haben das Gerät dann bis zur letzten Schraube zerlegt und mit alten und neuen Teilen wieder zusammengebaut“, erklärt Jens Philipp. Mittlerweile stellen die beiden Brüder schon seit zehn Jahren bei der Motor World Classics Motorräder aus. Frank Philipp war schon lange Fan von Oldtimer-Motorrädern und hat mit seiner Leidenschaft seinen Bruder angesteckt: „Ich hatte mich 2009 für die Klassikwelt Bodensee angemeldet und konnte dann wegen einem anderen Termin nicht hingehen. Da ist Jens für mich eingesprungen und fand das Thema sehr spannend“, sagt Frank Philipp.

Oldtimer sind handlicher

Warum die Brüder gerade Oldtimer-Motorräder spannend finden, hat mehrere Gründe: Zum einen seien sie „handlicher und leichter“. „Außerdem ist der Sound besonders. Die Motorräder sind lauter und hören sich dumpfer an. Man hört einfach die Mechanik im Motorrad“, schmunzelt Jens Philipp. Für ihn ist das Werkeln an Oldtimern ein guter Ausgleich zur normalen Arbeitswelt: „Vor allem im Winter ist das schön, wenn es schon gegen vier oder fünf Uhr nachmittags dunkel wird.“ Sein Bruder Frank hat sieben Oldtimer-Zweiräder in seinem Keller stehen und geht auch oft nach der Arbeit werkeln. „Auch wenn es nur 20 Minuten nach der Arbeit sind, die ich im Keller schraube. Da kommt man ganz anders bei seiner Familie zu Hause an. Das ist ein guter Moment.“