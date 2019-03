Boxkämpfer vom See einmal mehr meisterlich

Vor allem das Boxteam Langenargen hatte sich den Verlauf der über drei Tage stattfindenden Baden-Württembergischen A-, B- und C-Nachwuchsmeisterschaften im Boxen in Ruit wohl anders vorgestellt. Das Trio der Langenargener, das von dem ehemaligen Profiboxer Valeri Quade betreut wurde, durfte zwar drei Medaillen mit nach Hause nehmen. Das war allerdings dem Umstand zu verdanken, dass sich Arion Dautaj, Sascha Kiebler und Secho Akyüz nicht allzu viele Kontrahenten entgegenstellten. Und auch Denis Priiachkine vom VfB Friedrichshafen, der sich in einem Dreierfeld – trotz einer Auftaktniederlage durchsetzte – holt Gold.

In einem starken Feld der B-Klasse des Jugend-Fliegengewichts (für Boxer bis 14 Siegen) musste Priiachkine alle Register ziehen, um sich seinen nächsten Meistertitel zu verdienen. Im Viertelfinale zog der 16-jährige, zweimalige Titelträger gegen Ismail Jallow vom Olympischen Boxen Freiburg noch mit einer knappen Niederlage den Kürzeren. Bereits im zweiten Kampf drehte Denis gegen einen starken Veysel Dündar vom BSV Freiburg den Spieß um und gewann nach Punkten mit 5:0. Im Finale war wiederum Jallow, der den Häfler zum Auftakt bezwungen hatte, der Gegner. Hervorragend eingestellt durch seinen Trainer Tito Furtado gewann das Nachwuchstalent des VfB klar mit 4:1 nach Punkten.

Die Langenargener hatten drei heiße Eisen im Feuer, um zu Titelehren zu gelangen. Das Trio des Boxteams von Thomas Schuler, das sich kommenden Samstag mit einer Schweizer Auswahl in der heimischen Festhalle beim Bodensee-Cup 2019 misst, stand auch geschlossen am Finaltag im Ring. Doch lediglich der Lindauer Arion Dautaj sollte diesen als Sieger wieder verlassen.

Etwas überraschend war, dass der zuletzt in Wangen in einem Länderkampf gegen Fenerbahce Istanbul eingesetzte Secho Akyüz unterlag. Der jeweils zweimalige niedersächsische und baden-württembergische Titelträger ist vor dem Ländervergleich ins Jugend-Halbweltergewicht aufgestiegen und musste sich David Grönig (Boxing Villingen-Schwenningen) nach Kampfrichterentscheid mit 0:5 geschlagen geben.

„Secho hat knapper verloren, als es das Ergebnis aussagt. Es war ein guter Kampf gegen einen Gegner, der in 64 Kämpfen 51-mal siegreich blieb“, so Valeri Quade über die Leistung des 17-jährigen Lindauers. „Er muss jetzt zuerst Kraft aufbauen und wir müssen ihn in seiner neuen Gewichtsklasse dementsprechend begleiten“, meinte Quade. Auf Akyüz kommt zudem der Einstieg in die Eliteklasse zu. Voraussichtlich am Samstag gegen die Eidgenossen darf sich der 17-Jährige erneut beweisen.

Dies wollte freilich auch der heuer 18 Jahre alt werdende Sascha Kiebler. Zumal der Eriskircher seinen vorhierigen Auftritt bei den internationalen Landesmeisterschaften, als er im Finale gegen Alexander Romanov vom BC Pfullendorf unterlegen war, ad acta legen wollte.

Kampflos ins Finale

2018 trat Kiebler in der B-Klasse an, obwohl er noch in der Kategorie bis sechs Siegen startberechtigt gewesen wäre. Laut Quade hat der Ringrichter damals die Athleten zu oft angezählt, Leidtragender war der Eriskircher. In einem Dreierfeld wartete auch heuer der Pfullendorfer im Finale des Halbschwergewichts der B-Klasse, nachdem Sascha Kiebler das Halbfinale gegen Albin Alushaj kampflos gewonnen hatte. Romanov beherrschte den Kontrahenten des ESV Stuttgart zum Auftakt so deutlich, dass Alushaj aufgegeben hatte und dieser die Titelkämpfe endgültig für beendet erklärte. „Sascha hat ebenfalls knapp verloren. Ich denke, es wäre besser gewesen, wenn er einen Kampf vor dem Finale gehabt hätte. Die Warterei hat ihn fertig gemacht“, resümierte Quade.

So blieb es an dem ebenfalls fast zwei Meter großen Schwergewicht Arion Dautaj, die Ehre der Langenargener zu retten. Und dies tat der 16-Jährige, der nun bereits auf vier Titel auf Nachwuchsebene verweisen kann und beachtliche neun seiner zehn Kämpfe gewonnen hat, auf beeindruckende Art und Weise. „Arion hat klar durch Aufgabe in der zweiten Runde gewonnen. Er hat Mikail Engin (SV Böblingen) dabei die Nase gebrochen“, ließ Valeri Quade wissen. Der ehemalige DM-Dritte hatte seinen Schützling vor dem Kampf heiß gemacht: „Ich habe ihm gesagt: Junge, du muss jetzt die anderen rächen. Und es wurde sein bisher bester Kampf.“