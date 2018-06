Fünf Boxer des VfB Friedrichshafen und drei des Boxteams Langenargen sind bei den Internationalen Baden-Württembergischen Meisterschaften der Jugendklassen in der Sportschule Ruit angetreten, einer hat keinen Gegner vorgefunden, die anderen sieben sind mit Medaillen zurückgekehrt.

Klaus Kaibach, der Leiter und langjährige Trainer der Boxabteilung des VfB Friedrichshafen, sowie die Trainer Reinhard Erne und Andy Zink waren mit der Medaillenausbeute und den gezeigten Leistungen der heimischen Nachwuchsboxer äußerst zufrieden. Zwar musste an den drei Tagen in Ruit lediglich ein Viertelfinalkampf ausgetragen werden (alle anderen Faustkämpfer standen kampflos zumindest im Halbfinale), dennoch gelang es den Häflern, mit ihren fünf gestarteten Boxern den vierten Platz im Medaillenspiegel der Landesmeisterschaften zu belegen.

Die Neckarsulmer Sportunion reiste mit der Rekordzahl von elf Boxern an und landete demzufolge mit viermal Gold und zweimal Silber auf Platz eins dieser Wertung. Boxing Villingen Schwenningen (sechs Starter/viemal Gold, einmal Silber) folgte vor dem SV Heilbronn (neun Starter/dreimal Gold, dreimal Silber) und dem VfB. Champ Boxing Ravensburg mit seinem Häfler Trainer Giovanni Saravo war mit sechs Teilnehmern vertreten, die zweimal Gold und zweimal Silber gewannen. Langenargen mit Trainer Valeri Quade kam mit schließlich zwei Startern auf eine Gold- und eine Silbermedaille.

Für den VfB kletterte zuerst Amelie Zink, die Tochter des Trainers, in den Ring. Bei ihrem Debüt konterte Zink (bis 46 Kilogramm) die konsequent angreifende Ines Franzke vom BSV Blumberg zunächst geschickt aus „und zeigte durch gute Beinarbeit gepaart mit Oberkörperbeweglichkeit und daraus resultierenden Kontertreffern, dass sie durchaus mit der erfahrenen Blumbergerin mithalten konnte“, so Klaus Kaibach, der in erster Linie als Supervisor des BVBW auftrat. Dennoch ging der Punktsieg knapp an Franzke. Auch Leon Lehn (bis 35 Kilogramm) musste sich hernach Ocal Korhay aus Schwäbisch Gmünd knapp nach Punkten geschlagen geben.

Starke Leistung

Denis Priachkine (bis 44 Kilogramm) war es dann vorbehalten, gegen den Böblinger Fafael Petelko für das erste Gold des VfB zu sorgen. „Die erste Runde musste er noch knapp abgeben, dann wurde er von unseren Trainern jedoch auf die Siegesstraße gebracht“, ließ Kaibach wissen. Da wollte der Bruder von Denis, Anatolij Priachkine (bis 52 kg), nicht nachstehen und ließ dem Sindelfinger Arnes Alisic im Bantamgewicht keine Chance. Und Max Lehn (bis 54 kg) zeigte gegen den Villinger Arian Ejupi eine technisch brillante Leistung, die die dritte Goldene für Friedrichshafen einbrachte. „Max konnte in der Distanz wie auch in der Halbdistanz klare Treffer setzen“, lobte Kaibach.

Nicht viel auszusetzen an seinen Boxern hatte auch Thomas Schuler. Der 14-jährige Lindauer Arion Dautaj blieb zwar ohne Meisterschaftsauftritt, Sascha Kiebler und Christian Reich bekamen jedoch ihre Einsätze. Der debütierende Kiebler trat in seinem Finalkampf gegen Nazari Al Mohammad vom BC Radolfzell allerdings etwas zu verhalten auf und konnte in der dritten Runde das Versäumte nicht mehr nachholen. Der 15-jährige Halbschwere musste sich mit Silber zufrieden geben, nicht so aber sein Teamkollege. Reich traf im Superschwergewicht auf Nihat Ali Ihityar vom BC Pforzheim, der neben einem Gewichtsvorteil zudem noch einige Kämpfe mehr in seinem Pass stehen hatte. Christian ließ sich den Stil seines unsauber boxenden Gegners aufdrängen, beide versuchten mit harten Schlägen den Gegner vorzeitig zu besiegen. „Es war ein enger Kampf, in dem Christian die saubereren Treffer landen konnte”, meinte Valeri Quade. Am Samstagabend steigt Shpejtim Mahmuti in Pfullendorf bei der Boxgala in den Ring, am Sonntag vermutlich erneut mit Christian Reich und Nina Gessler bei einem Nachwuchsturnier in Lindenberg. Am 12. November startet das Boxteam Langenargen in den Bodensee-Cup gegen das österreichische Leistungszentrum West.