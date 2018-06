Boulespieler der PSG Friedrichshafen steigen auf

Die erste Boulemannschaft der PSG Friedrichshafen hat sich in einem spannenden Saisonfinale nicht nur die Meisterschaft in der Oberliga Bodensee-Oberschwaben gesichert, sondern steht auch als Aufsteiger in die Regionalliga Süd fest. Die Entscheidung zugunsten der Häfler Boulespieler fiel erst am letzten Spieltag.

Hier unterlag Aufstiegskonkurrent TSV Grünkraut I den BF Überlingen I mit 2:3. Mit zwei klaren 4:1-Erfolgen zog die PSG noch an Grünkraut vorbei und durfte sich somit über den Titelgewinn und den damit verbundenen Aufstieg freuen. Insgesamt gewann die PSG Friedrichshafen 10:1-Begegnungen und ist dadurch zum zweiten Mal an Deutschlands dritthöchster Spielklasse teilnahmeberechtigt. Von insgesamt 55 Spielen verlor die PSF FN I gerade einmal zehn. Die PSG-„Zweite“ belegte in der Kreisliga den zweiten Platz.