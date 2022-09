Bosnien und Herzegowina aus Sicht einer bosnischen Kroatin

Zum Internationalen Tag des Flüchtlings hält die ehemalige Pastoralreferentin der katholischen Stadtkirchengemeinden in Friedrichshafen, Mirjana Juranovic, auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung Bodenseekreis e.V. (keb FN) am Freitag, 30. September, einen Vortrag über die aktuelle und frühere Situation in ihrer Heimat Bosnien und Herzegowina. Dabei geht sie laut Pressemitteilung unter anderem auf die Frage ein, wie ein gutes Zusammenleben verschiedener Nationen und Religionen gelingen kann und warum Menschen nach wie vor ihr Heimatland verlassen. Sie erläutert, wie der Glaube in einem ehemals kommunistischen Land ihr Leben geprägt hat, wie sie sich nach sieben Jahren in Deutschland eingelebt hat und warum sie im Herzen immer noch bosnische Kroatin ist. Der Vortrag findet im Anschluss an den 19 Uhr-Gottesdienst in der St. Petrus Canisius Kirche statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.