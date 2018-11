Es ist nur ein kleiner Anbau, doch der hat am Wochenende für mächtig Ärger gesorgt. Eigentlich hätte am Samstagabend Chris Metzger in der Après-Skihütte „Zur durschtigä Dupfee“ auf dem Witthoh in Emmingen-Liptingen spielen sollen. Nur: Zwei Polizisten untersagten das Konzert, da es für den Anbau aktuell keine Baugenehmigung gibt.

„Es liegt eine baurechtliche Untersagung für den Anbau der Dupfee vor“, erläutert Nina Furic, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium in Tuttlingen, den ungewöhnlichen Einsatz der Kollegen.