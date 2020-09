Borkenkäfer: Stadt fällt im Fährtholz Fichten

Das Fährtholz in Manzell ist einige Tage wegen Baumfällungen nur eingeschränkt begehbar, teilt die Stadt mit. Zur Bekämpfung des Borkenkäfers müssen im Fährtholz mehrere Fichten gefällt werden. Vom Freitag, 11. September, 8 Uhr, bis einschließlich Montag, 14. September, sind die Wege im Waldstück zwischen Virchowstraße und Wasenöschstraße – also zwischen Manzell und Fallenbrunnen – aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt. Im Anschluss wird das Holz noch an die Waldwege gerückt. Eventuell kommt es auch in den Folgetagen noch zu Einschränkungen, schreibt die Stadt weiter.