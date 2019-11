Warum müssen Veganer unbedingt ins Gras beißen? Und wo steckt nochmals die Milch drin? In der Tüte oder in der Tite? Für den Kroaten Boris Stijelja ist das Leben in Deutschland ein einziger Fallstrick. Überall warten Fettnäpfchen – selbst am vergangenen Freitag im Atrium. Mittlerweile ist Boris‘ Schutzengel am Ende.

Zugegeben: Integration kann wie eine Achterbahnfahrt sein – mal schnell, mal zum Schreien und für Boris Stijelja zum schieren Verrücktwerden. In Mannheim geboren, in Split aufgewachsen und nach erfolgreichem Abbruch seines Schauspielstudiums im Ländle wieder angekommen – mit wenig Ahnung, ohne ein Wort Deutsch, aber mit einer brennenden Frage auf der Lippe: Was bin ich eigentlich? „Serbe, Kroate, Deutscher oder einfach nur gut im Bett?“ Vielleicht ist der Mittdreißiger einfach Serbokroatischer christlicher Russisch-Orthodoxer mit deutschem Pass? Die Gags übers eigene Ich und den Weg dorthin kommen an. Das Publikum lacht. Und Boris dreht sein Leben weiter durch den Fleischwolf – urkomisch, echt und vor allem witzig. „Ups. Ich hab‘ den roten Faden verloren. Ihr könnt ja mal derweil klatschen, bis ich ihn wiedergefunden habe.“ Und in der Tat: Applaus. Ein festes Programm? Boris lacht. „Ich setze einzelne Fetzen zusammen. In Bonn waren wir mit dem Programm Kleinohrhasen nach 27 Minuten durch. Der Veranstalter hatte die Show dem falschen Zielpublikum angeboten: Senioren Gold plus. „Die sind erst beim Wort Sex aufgewacht.“

Doch zurück zum Anfang. „Bist du schwul. Du kannst es mir ruhig sagen.“ Das waren die Worte seines Vaters, nachdem der junge Boris klar machte: „Ich will Schauspieler werden.“ Die steile Karriere hatte er damals schon hinter sich. „Beim Krippensiel war ich erst der Ochse, dann über Jahre hinweg die dienstälteste Maria in ganz Kroatien – bis die Situation eines Weihnachtens eskalierte.“ „Skandal in Split“, kam der Aufschrei. „Maria will ins Hotel.“ „Aber wir haben doch gebucht“, hatte Boris in der Maria-Rolle spontan geschrien. Schreien? Im Atrium vor rund 30 Zuschauern braucht es das nicht. Boris Stijelja springt von Gag zu Witz. „Ich war Reiner Calmund bei meiner Geburt. 59 Zentimeter lang, mehr als vier Kilogramm schwer und in sieben Decken eingewickelt. Eigentlich hätte ich Kohlroulade heißen sollen.“

Aufgewachsen ohne Vater

Aufgewachsen ohne Vater, hatte das für Boris klare Vorteile: „Ich bekam als Ausgleich Unmengen an Spielzeug. Mein Zimmer war sozusagen das kroatische Zentrallager von Toys 'R’ Us.“ Und: „Als der Balkankrieg kam, war bei uns eine Bombenstimmung: der Vater: Serbe, die Mutter: Kroatin“, sagt Boris, der vor 15 Jahren nach Deutschland kam. Alles war so fremd. „Keiner war zuständig und jeder wollte Papiere. In einer kroatischen Behörde brauchst du keine Papiere, keine Dokumente, sondern nur Geld für die Beamten.“ Boris lacht. Über sich und den Prozess seiner Integration. „Wir haben kein ü im Wortschatz und sprechen ü als i aus. Und das mit fatalen Folgen im Supermarkt. „Haben Sie Milch in der Tite? „Waaas???, kam die wütende Antwort der Verkäuferin. „Ich frag sie doch auch nicht, ob sie Quark in den Eiern haben.“ Das Publikum brüllt vor Lachen. Zwei Stunden Comedy – fast wie aus dem Stegreif. Standup-Kabarettist Boris zeigt, wie er seine Integration hingekriegt hat. Mit viel Humor.