Die Beachvolleyball-Nationalspielerinnen Karla Borger und Julia Sude haben sich am Rande der Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand darauf geeinigt, die Teilnahme an der EM in Lettland abzusagen. „Auch wenn es für die Athleten bei der Einreise eine Sondergenehmigung gibt, und deshalb auf eine sonst notwendige Quarantäne verzichtet wird, ist völlig unklar, wie die Anreise und Abreise überhaupt durchgeführt werden können“, wird Karla Borger in einer Pressemitteilung zitiert.

Denn die Anweisungen der lettischen Gesundheitsbehörden, die jeden Freitag aktualisiert werden, basiere auf einem Ampelsystem. 21 Nationen, darunter die Teilnehmerländer Spanien, Niederlande, Österreich aber auch Luxemburg als Sitz des Europäischen Volleyballverbands, stehen derzeit auf der Roten Liste: Einreise nicht empfohlen, 14-tägige Quarantäne notwendig. Deutschland und auch Italien stehen auf Gelb: Einreise nur in dringenden Fällen, mit ebenfalls notwendiger zweiwöchiger Quarantäne. „Und diese Liste wird bis zum Start der EM noch zweimal aktualisiert. Was ist, wenn dann Deutschland auch auf einmal auf Rot rutscht“, fragt sich die in Friedrichshafen aufgewachsene Julia Sude.

Teammanager Constantin Adam hat mit wenigen Klicks im Internet herausgefunden, dass die lettischen Gesundheitsbehörden eng mit dem Flughafen Riga zusammenarbeiten. Wenn Nationen zu Risikogebieten erklärt werden, werden die Flüge aus und in diese Länder einfach gestrichen. „Wir könnten eventuell erst gar nicht direkt ein- oder ausreisen sondern müssten vielleicht nach Polen fliegen, ein Fahrzeug mieten und durch Litauen nach Lettland fahren.“ Auch eine mögliche Quarantänepflicht nach der EM, bei der Rückkehr nach Deutschland, steht im Raum.

Auf all diese Hinweise, die das Team sowohl an den Deutschen als auch an den Europäischen Volleyballverband CEV geleitet hat, hab es keine Reaktionen gegeben, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Es gibt auch keine klaren Ansagen, ob Teams disqualifiziert werden, wenn ein positiver Fall auftritt. Was ist, wenn zum Beispiel der Trainer positiv ist“, sagt Julia Sude und Karla Borger ergänzt: „Dass für die zugelassenen Zuschauer eine Maskenpflicht eingeführt wird, haben nicht die Veranstalter formuliert, sondern wurde auf Druck der Spieler durch die IBVPA erwirkt.“ Ebenso gebe es noch keine klare Aussage der CEV und des Weltverbandes FIVB,ob bei dem EM-Turnier Punkte für das Olympic Ranking vergeben werden. Für Borger und Sude ist es eigentlich unvorstellbar, dass bei diesem Turnier Punkte vergeben werden. Jedes Land hatte über die letzten Wochen und Monate unterschiedliche Einschränkungen in der Ausübung des Sports hinzunehmen, und auch die Risiken, die mit der Ein- und Ausreise verbunden sind, sollten eigentlich Grund genug dafür sein, die Athleten nicht unnötig unter Druck zu setzen, an diesem Turnier teilnehmen zu müssen. Die Nationalspielerinnen fühlen sich in dieser Situation allein gelassen und ziehen deshalb selbst die Notbremse.

Der enttäuschende Ausgang der Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand bleibt damit als fast schon passender Schlusspunkt dieses Corona-Jahres. Ausgerechnet im Abschlusstraining am Dienstag, am Vorabend des Geburtstages von Julia Sude, knickte diese um und zog sich einen Außenbandanriss sowie eine Kapselverletzung zu. Die mit 16 Teilnahmen erfahrenste Akteurin im Felde, wollte aber unbedingt dabei sein. „Timmendorf ist einmalig, das will man sich nicht nehmen lassen, erst recht nicht in diesem Jahr, wo es so wenig Turniere gab“, erklärt die dreimalige Deutsche Meisterin. Doch der Turnierverlauf war holperig, kein Wunder, wenn der rechte Fuß eng getaped ist, und dadurch die Bewegung eingeschränkt. Als dann im Viertelfinale gegen Kim Behrens/Cinja Tillmann auch noch eine alte Muskelverspannung in Karla Borgers rechter Schulter auftrat, konnten auch zwei hintereinander genommene Medical-Timeouts an der Tatsache nichts ändern, dass ein Weiterspielen mit diesen Verletzungen keinen Sinn machen würde. Mit Tränen in den Augen beschieden die beiden dem Schiedsrichter die Aufgabe und beendeten dadurch notgedrungen ihr Projekt, den Vorjahrestitel zu verteidigen.