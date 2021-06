Borger/Sude triumphieren in Düsseldorf

Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen hat sich die Friedrichshafenerin Julia Sude mit ihrer Partnerin Karla Borger in starker Form präsentiert. Mit der perfekten Bilanz von fünf Siegen in fünf Spielen gewann das Beachvolleyball-Duo das zweite Qualifikationsturnier für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand. Im Finale am vergangenen Sonntag gab es ein 2:1 (21:18, 19:21, 19:17) gegen Anna Behlen und Anne Krohn.

Das von Thomas Kaczmarek trainierte Duo verlor nur zwei Sätze. Einen Satzverlust gab es gegen Behlen/Krohn sowie beim 2:1 (17:21, 21:16, 18:16) im Viertelfinale gegen Melanie Gernert und Natascha Niemczyk. In den Gruppenduellen gegen Caroline Eggert/Rosali Nimz (21:13, 21:10) und Behlen/Krohn (21:14, 21:17) hielten sich Borger/Sude schadlos. Und auch das Halbfinale gegen die Friedrichshafenerin Chantal Laboureur und Sarah Schulz entschieden sie mit 2:0 (21:18, 21:18) für sich.

Platz drei für Laboureur/Schulz

Für Laboureur/Schulz reichte es immerhin zum dritten Platz. Im Spiel um Platz drei schlug das Duo Kim Behrens und Sandra Ittlinger mit 2:1 (16:21, 21:18, 15:12) – für Laboureur war es auch ein Erfolg gegen ihre ehemalige Teampartnerin Ittlinger, die sich Ende 2020 von Laboureur trennte. Zuvor schloss das Duo Laboureur/Schulz die Gruppe D nach zwei 2:0-Siegen über Anna-Lena Grüne und Hanna-Marie Schieder (21:10, 21:12) und Svenja Müller und Cinja Tillmann (21:19, 21:13) als Erster ab. Das Viertelfinale gewannen Laboureur/Schulz mit 2:0 gegen Christine Aulenbrock und Sandra Ferger (21:16, 21:15).