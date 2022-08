Borger/Sude schließen Eliteturnier in Hamburg auf Rang drei ab

Das Beachvolleyball-Duo Karla Borger und Julia Sude hat beim Elite-16-Turnier der Beach Pro Tour in Hamburg Platz drei belegt. Borger und die Friedrichshafenerin Sude setzten sich am Sonntag im Tennisstadion am Rothenbaum im kleinen Finale gegen die Brasilianerinnen Barbara/Carol mit 2:1 (10:21, 23:21, 15:11) durch und kassierten 14 000 Dollar Preisgeld.

Schon in der Gruppenphase hatten Borger/Sude die Brasilianerinnen Barbara/Carol in drei Sätzen bezwungen. Für die beiden Deutschen war das Turnier in Hamburg eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft, die vom Montag, 15. August, bis Sonntag, 21. August, in München im Rahmen der European Championships stattfindet.

Ungeschlagen durch die Gruppe

Die einzige Niederlage in Hamburg gab es im Halbfinale gegen die späteren Turniersiegerinnen Kelly Cheng und Betsi Flint aus Amerika. Davor gelangen Borger/Sude vier Siege. In der Gruppe setzten sich die beiden Deutschen neben dem Erfolg gegen Barbara/Carol auch gegen Van Driel/Piersma aus den Niederlanden (21:16, 21:18) sowie Naraphornrapat/Worapeerachayakorn aus Thailand (21:9, 19:21, 15:6) durch und im Viertelfinale behielten Borger/Sude mit 2:1 gegen die Niederländerinnen Stam/Schoon (19:21, 21:18, 15:10) die Oberhand.

Am Rothenbaum in Hamburg gingen übrigens auch die Immenstaaderin Chantal Laboureur und ihre Partnerin Sarah Schulz an den Start. Sie bewältigten die Qualifikation souverän, schieden dann aber nach einem Sieg gegen Talita/Rebecca (Brasilien) und zwei Niederlagen gegen Cheng/Flint und Stam/Schoon in der Gruppe aus.