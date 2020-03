Das Beachvolleyball-Nationalteam Karla Borger/Julia Sude beendet die Hängepartie des Weltverbandes FIVB und sagt einen geplanten Turnierstart im Endspurt der Olympia-Qualifikation ab. Die deutschen Meisterinnen sind Anfang der Woche gerade noch vor dem US-Einreiseverbot für Europäer ins Trainingslager südlich von Los Angeles geflogen, um sich dort gemeinsam mit ihrem Sportlichen Leiter Burkhard Sude in aller Ruhe auf den ersten Turnierstart des Jahres im mexikanischen Cancun vorzubereiten.

Während jedoch allerorts Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt werden, habe der Weltverband FIVB einsilbig auf die lokalen Veranstalter verwiesen, heißt es in einer Mitteilung. „Das ist schon merkwürdig, wie der Weltverband am Freitag noch aufgrund der Coronavirus-Situation weltweit, die Nations League im Hallenvolleyball auf den Zeitraum nach den Olympischen Spielen verschiebt, und die Beachvolleyball-Events außen vor lässt“, wird Burkhard Sude in der Mitteilung zitiert. „Gleichzeitig gibt es für Cancun bereits reihenweise Absagen von Nationen, die ihre Athleten gar nicht erst ausreisen lassen. So würde doch das Turnier zu einer Wettbewerbsverzerrung führen.“ Borger/Sude sagen das Turnier deshalb eigenmächtig ab.

Noch am Wochenende wollten die beiden zurück nach Stuttgart fliegen. Wie sie dort allerdings weiterhin für ihr großes Ziel Tokio 2020 trainieren können, ist offen. Die Stadt Stuttgart hat am Samstagnachmittag Training in Fitnessstudios und den Sportbetrieb in Turn- und Sporthallen untersagt.