Borger/Sude fliegen von den Bergen an den Strand

Was beim Eliteturnier in Gstaad nicht funktionierte, soll nun in Portugal klappen: Ein Livestream der Spiele ist im Internet geplant unter:

Nach einer knappen Niederlage in einem stark umkämpften Viertelfinalspiel gegen das brasilianische Duo Barbara/Carol beim Eliteturnier in Gstaad starten die deutschen Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude ab Freitag in Portugal. Mit dem fünften Platz aus der Schweiz in der Tasche geht es für das deutsche Nationalteam zum Challengeturnier nach Espinho.

Nachtleben und Spielcasino sollten die Profis meiden

Von der malerischen Bergkulisse von Gstaad in mehr als 1000 Metern Höhe sind Karla Borger und Julia Sude laut Mitteilung direkt weiter nach Portugal gereist. Der kleine Badeort Espinho am Atlantikstrand lockt in der Urlaubszeit mit seinen weiten Sandstränden, einem lebendigen Nachtleben sowie einem Spielcasino. Alles Dinge, die Profisportlerinnen allerdings meiden.

Im Fokus steht für Borger/Sude vielmehr das internationale Beachvolleyballturnier an der Praia da Baia von Donnerstag bis Sonntag. Für das Stuttgarter Duo, das für die DJK TUSA 06 Düsseldorf startet, ist die Teilnahme beim Challengeturnier der Volleyball World Beach Pro Tour in Espinho eine Premiere. Bislang hat es laut Mitteilung nie in die Saisonplanung gepasst.

Das fehlende Challengesystem sorgt für Ärger

Dieses Mal kommt das Turnier genau richtig, um die knappe Niederlage im Viertelfinale von Gstaad schnell vergessen zu machen. Im Duell mit den Brasilianerinnen Barbara Seixas (Weltmeisterin 2015, Olympia-Silber 2016) und ihrer Partnerin Carolina Stolberg Salgado, die sich später die Silbermedaille holten, war es ausgerechnet der letzte entscheidende Punkt, der umstritten war. „Mega ärgerlich, aber doch auch unnötig, diesem letzten Punkt nachzuhängen“, findet Julia Sude. „Die Chancen für uns waren ja durchaus da, wir hätten es vorher deutlicher machen können.“ Was die beiden Deutschen viel mehr erregt ist, dass dem Weltverband in der höchsten Turnierkategorie die finanzielle Ausstattung nicht reicht, um auf dem Centercourt in den Finalspielen ein Challengesystem zu installieren, das bei so umstrittenen Entscheidungen schnell Klarheit bringen könnte.

Auch beim Thema Preisgeld üben Borger und Sude Kritik. Bei einem fünften Platz in der höchsten Turnierkategorie gibt es derzeit 6000 US-Dollar. Wenn man die Kosten für Reisen und Trainer abzieht, bleibt da nicht viel übrig. „Schade, dass unser Sport nicht mehr aufbringen kann“, meint Borger, die die malerische Bergkulisse von Gstaad nach dem verpassten Halbfinale für eine kleine Wanderung nutzte, um den Kopf wieder frei zu bekommen.

Tiefer Sand und viel Wind

Dem Turnier in Espinho geht ein Ruf voraus: Am Strand sei mit tiefem Sand zu rechnen und mit sehr windigen Verhältnissen, heißt es in der Szene. Doch davon lassen sich Borger/Sude nicht schocken. „Am Strand ist der Sand grundsätzlich immer ein wenig tiefer als aufgeschüttet irgendwo in der Stadt“, sagt Sude. Borger meint: „Windig, das macht Spaß beim Aufschlag. Also das liegt uns.“ Was allerdings die Arbeit im Sand erschwert, sind die Verunreinigungen. Bislang war bei den Trainingseinheiten von Scherben bis rostigen Nägeln alles dabei. Und mit der Nachtruhe klappt es auch nicht so gut. „Es ist Ferienzeit, der Strand rappelvoll, mit Beachparties leider auch in der Nacht“, berichtet Sude. „Aber die Musik ist dafür ganz gut.“

Gut soll es für Karla Borger und Julia Sude in Portugal auch aus sportlicher Sicht laufen.