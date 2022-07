Borger/Sude beim Eliteturnier in der Schweiz

Nach dem Gewinn des ersten Rock the Beach-Turniers in ihrer Stuttgarter Heimat startet das Nationalteam Karla Borger/Julia Sude nun bei einem Beachvolleyball-Klassiker: Das Eliteturnier in Gstaad in der Schweiz findet von 6. bis 10. Juli statt – bereits zum 22. Mal – und bietet ein hochkarätiges Teilnehmerfeld in einzigartiger Bergkulisse.

„Ich freue mich riesig auf das Turnier, vor allem, weil ich hier wieder einmal die ganze Familie dabei haben kann. Das ging ja die vergangenen Jahre nicht“, sagt die Friedrichshafenerin Julia Sude. „Und mit Gstaad hab ich die schönsten Erinnerungen an Turniere auf der World Tour, auch weil ich bereits zwei Kuhglocken zu Hause habe.“

Alle Spiele live auf volleyballworld.tv

Gespielt wird mit 32 Teams pro Geschlecht. Borger/Sude treffen zum Start am Mittwoch, 6. Juli, 16 Uhr auf die Zwillinge Megan McNamara/Nicole McNamara aus Kanada. Alle Spiele des Turniers in Gstaad werden auf volleyballworld.tv gestreamt.