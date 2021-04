Border Collie als Begleithund im Kindergarten

Tierische Unterstützung hat seit einigen Wochen das Team in der Kita beim Klinikum Friedrichshafen, teilt die Einrichtung mit. Balou, ein zweijähriger Border Collie, ist derzeit auf Probe einmal die Woche in der evangelischen Kindertagesstätte mit dabei.

„Ich hatte schon immer den Wunsch, meinen Hund irgendwann als Begleithund mit in den Kindergarten zu nehmen“, wird Balous Halterin Veronika Widmer zitiert. Das von der jungen Erzieherin erarbeitete Konzept habe nicht nur die Leiterin der Kindertagesstätte Jana Fehrenbach überzeugt, sondern auch die evangelische Gesamtkirchengemeinde als Trägerin und die Stadt.

Hunde wirken sich – wie viele andere Tiere auch - nachweislich in vielen Bildungsbereichen positiv auf die Entwicklung von Kindern aus, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mit und durch den Hund könnten kognitive Fähigkeiten geschult werden, wie beispielsweise die Wahrnehmung, verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit oder das Ausdrücken und der Umgang mit Gefühlen. Der Hund könne auch dabei helfen, Ängste und Unsicherheiten zu mindern und steigere darüber hinaus die Motivation für viele Aktivitäten und körperliche Bewegung, was sich positiv auf die motorische Entwicklung und die Gesundheit von Kindern auswirke.

„In der Praxis sind die Einsatzmöglichkeiten für Balou wirklich vielseitig“, so Widmer. Ihr falle es leicht, sich immer wieder neue Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten für Balou auszudenken. Und so agiere der sensible Border Collie mal als Assistent beim spielerischen Lernen, mal als Begleiter beim Waldspaziergang oder schlicht als Zuhörer und Ansprechpartner.

In der Kindertagesstätte ist Balou einmal pro Woche im Einsatz. „Die Kinder freuen sich jedes Mal riesig, wenn ich Balou dabeihabe. Sie sind ganz aufmerksam und halten sich sehr gewissenhaft an die Regeln, die wir gemeinsam besprochen haben und die natürlich wichtig sind, wenn man mit Tieren arbeitet.“, so Widmer. Genauso wichtig sei auch ein Rückzugsort, wo der Hund von niemandem gestört wird und sich ausruhen kann. Jana Fehrenbach habe Balou dafür extra einen Platz in ihrem Büro eingerichtet. „Schon bevor es richtig los ging, konnte ich Balou kennenlernen und in unserem Kita-Büro eingewöhnen“, so Fehrenbach. „Das klappte sehr gut und ich freue mich, jetzt regelmäßig einen Büropartner zu haben.“

Der Kontakt zu Balou sei für alle und zu jedem Zeitpunkt freiwillig. Unverzichtbar sei deshalb nicht nur die Einwilligung der Eltern und der der Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die der Kinder. Die Überzeugungsarbeit hatte Widmer sich im Vorhinein schwierig vorgestellt: „Ich bin damals sehr positiv überrascht gewesen, wie gut die Idee bei allen ankam und freue mich sehr über die breite Unterstützung und Zustimmung.“

Wie jeder neue Mitarbeiter müsse sich auch Balou zunächst während der Probezeit beweisen. Bisher mache er seine Arbeit als tierischer Pädagoge aber sehr gut. Die Rückmeldungen von allen Seiten seien durchweg positiv.