Bordelle in Häfler Innenstadt bleiben erlaubt

So viele Bordelle und Terminwohnungen gibt es in Friedrichshafen:

Aktuell gibt es in Friedrichshafen laut Stadtverwaltung 17 angemeldete Bordellbetriebe und so genannte Terminwohnungen, in denen Prostituierte ihre Dienste anbieten. Neuanmeldungen habe es seit dem vergangenen Jahr nicht gegeben. Die Frage, ob das Angebot an käuflichem Sex in Friedrichshafen in den vergangenen Jahren zugenommen hat, lässt sich nur schwer beantworten, da es eine Anmeldepflicht für Prostituierte und eine Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe erst seit Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes im vergangenen Jahr gibt.

Beim Landratsamt des Bodenseekreises haben sich seitdem 128 Prostituierte angemeldet. Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes, weist allerdings darauf hin, dass man daraus nicht den Schluss ziehen könne, dass diese kontinuierlich in Friedrichshafen arbeiten, da die Anmeldebescheinigungen meist in ganz Deutschland gelten. Es sei gesetzlich nicht vorgesehen, dass die Prostituierten sich an jedem Tätigkeitsort neu anmelden müssen. Ein Anstieg der Zahl der Prostituierten in Friedrichshafen in den vergangenen Jahren ist laut Auskunft des Polizeipräsidiums Konstanz nicht festzustellen. Die Zahl der Betriebe habe sich lediglich geringfügig verändert.

Wie viele nicht angemeldete Protituierte in Friedrichshafen ihre Dienste anbieten, weiß niemand so genau. Vor fünf Jahren nannte ein damaliger Bordellbetreiber in einem Interview mit der SZ die Zahl von 80 Terminwohnungen. Die Polizei schreibt, dass sich verlässliche Zahlen nicht erheben ließen. „Es dürfte jedoch seit dem Inkrafttreten des neuen Prostituiertenschutzgesetzes keinen erwähnenswerten Anstieg der nicht gemeldeten Prostituierten gegeben haben“, heißt es in der Stellungnahme.

Zur Frage, ob sich nicht angemeldete Prostitution in bestimmten Bereichen der Stadt konzentriert, gebe es keine Erkenntnisse. Hinweise auf das Be- oder Entstehen eines Straßenstriches gebe es ebenfalls nicht. (li)